بعد مسلسل "اللعبة 4".. أدهم السداوي يكشف دوره بفيلم "ليلة فرح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الممثل الشاب أدهم السداوي، عن الشخصية التي يجسدها بفيلمه السينمائي الإمارتي الجديد "ليلة فرح".

وقال السداوي، في تصريحاته، إنه يجسد بالفيلم شخصية ضابط شرطة، مؤكدا أن العمل من المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.

وأعرب عن سعادته بالعمل مع الفنان هشام ماجد بمسلسل "اللعبة 4" مؤكدا أنها كانت تجربة جميلة وجسد خلال أحداثها الدرامية شخصية "بلطجي".

وأضاف، أنه جسيد شخصية ضابط شرطة بفيلم "سكر" الذي خاض بطولته الفنانة ماجدة زكي والفنان محمد ثروت، مشيرا إلى أنه كرر تقديم دور البلطجي للمرة الثانية بمسلسل سعودي بعنوان "إختراق 2" وشارك في بطولته الفنان أحمد عيد.

اقرأ أيضا:

"رقص وإطلالات جريئة"..هكذا احتفلت كارولين عزمي بعيد ميلادها الـ 28 (صور)

"نمبر وان".. مسلسل "كوبرا" يتصدر تريند منصة "شاهد" ومحمد إمام يعلق