مسلسلات مصرية تستعد للإنطلاق في الموسم الصيفي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة الخليج 365: بعد انقضاء موسم رمضان الدرامي المصري، الذي شهد عرض أكثر من ثلاثين مسلسلاً، يستعد الجمهور المصري لاستقبال دفعة جديدة من الإنتاجات الدرامية، حيث من المتوقع أن تشهد المنصات الرقمية وشاشات التلفزيون عرض عدد من المسلسلات الجديدة في الموسم الصيفي المقبل.

من هذه الإنتاجات، أعلنت منصة «شاهد» الرقمية عن عرض الجزء الثاني من مسلسل «البيت بيتي»، والذي يضم نخبة من نجوم الفن المصري، منهم كريم محمود عبد العزيز ومصطفى خاطر وسليمان عيد، وتأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي كيمز، وإخراج خالد مرعي. يتناول المسلسل قصة قصر مسكون بالأرواح، حيث يسعى سكانه لطرد هذه الأرواح بهدف بيع العقار.

ومن جانب آخر، تم طرح الفيديو الدعائي الرسمي لمسلسل «دواعي سفر»، الذي سيتم عرضه على منصة «ووتش إت»، ويشارك في بطولته كل من أمير عيد وكامل الباشا وأحمد غزي وأيمن الشيوي، وتأليف محمد ناير. يدور العمل حول شخصية إبراهيم الذي يعيش في عالم من وحي خياله، ويقرر تغيير حياته بمساعدة جاره الشاب علي، بعد أن يواجه موقفاً صعباً.

وبالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن يبدأ قريباً عرض مسلسل «السرداب» على إحدى المنصات الرقمية، والذي انتهى تصويره منذ قرابة شهرين، ويضم في بطولته رانيا يوسف وآية سماحة وأحمد حاتم ومصطفى أبو سريع، وتأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة.

وأخيرًا، تستعد منصة «ووتش إت» لعرض مسلسل «إنترفيو»، الذي يجسد قصة محللة البيانات نادين التي تجد حياتها مقلوبة رأساً على عقب بعد مقابلة عمل غير متوقعة، ويشارك في بطولته كل من رنا رئيس وخالد شباط وديانا هشام، وتأليف أمينة مصطفى، وإخراج أحمد خالد أمين.

بهذه الإنتاجات المتنوعة والمثيرة، يبدو أن الجمهور المصري على موعد مع صيف درامي مليء بالتشويق والإثارة على شاشات التلفزيون والمنصات الرقمية.