“وشوم” أحمد الفيشاوي مجدداً.. فيديو جديد يُعرضه للانتقاد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر الفنان أحمد الفيشاوي عبر حسابه الخاص في “إنستغرام” مقطع فيديو ظهر فيه داخل الجيم وهو يقوم بتمرينات قوية. لكن سرعان ما هاجم الجمهور الفيشاوي لظهوره في الفيديو مرتدياً “شورت” فقط لتظهر الوشوم على جسمه، فانتقدوه لإصراره على إبقاء تلك الوشوم.

يُذكر أنها ليست المرة الأولى التي يواجه فيها الفيشاوي انتقادات من هذا النوع، حيث إنه يتعرّض للهجوم العنيف من جمهوره ومتابعيه في كل مرة ينشر فيها صوراً أو فيديوهات تُظهر الوشوم على جسمه.

وكان الفيشاوي قد علّق على الانتقادات التي تطاوله باستمرار بسبب الوشوم التي تغطي جسمه. وذلك خلال استضافته في برنامج “ع المسرح”، في رمضان الماضي، قائلاً: “أنا مقتنع بالتاتو اللي بعمله مليون في المية، وأنا فرعوني والتاتو ده من أيام الفراعنة، والفراعنة كانوا بيرسموا على أجسامهم الرسومات”.

ونفى أحمد الفيشاوي أن يكون تعدّد الوشوم على جسمه دليلاً على تعدّد انتماءاته أو ناجماً عن مشكلة نفسية، مؤكداً: “التاتو مش دليل على تعدد الانتماءات، بالعكس القبائل في السابق كانت بتعرف المنتمين ليها بالوشم، وأنا عمري ما أفكر أمسح التاتو ومش ندمان على أي تاتو عملته”. وأضاف: “أنا مصري فرعوني من الصعيد، عندنا التاتو ده من أيام المصريين القدماء، وعلشان كده أنا مقتنع بيه، ومرة واحد من الصعيد سألني مش اللي أنت عامله ده كفر؟ فقلت له ممكن اسأل سؤال، هو جدّتك كافرة؟ قال لي لأ طبعاً، فقلت له مش جدّتك عندها حاجات رسماها، قاللي أيوا، قلت له طيب جدّك كافر؟ ردّ لا طبعاً أعوذ بالله، فقلت له مش عامل عصافير في راسه؟ أجاب أيوا، فقلت له يبقى كفر إيه اللي انت بتتكلم عليه”.