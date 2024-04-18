136 مليون مشاهدة إجمالى مشاهدات كليبات بتول عرفة مع لايف ستايلز ستوديوز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

حققت المخرجة بتول عرفة مشاهدات بلغت 136 مليون مشاهدة في جميع الكليبات التي قدمتها مع شركة لايف ستايلز ستوديوز، واحتفلت عرفة بهذه المشاهدات عبر صفحاتها على السوشيال ميديا

وكتبت بتول: "136 مليون مشاهدة على يوتيوب لأعمالي مع شركة لايف ستايلز ستوديوز الغالية، يارب دايما متجمعين على النجاح إن شاء الله يارب، انتظرونا في القادم إن شاء الله".

وقدمت بتول عرفة مع الشركة العديد من الكليبات لنجوم الغناء، منها كليبات مع النجوم: كارول سماحة وهاني شاكر مثل "شكرا"و"بقالي كتير" وكليبات للنجوم: خالد سليم، ومحمد نور ومي فاروق وهبة مجدي ومحمد محسن.

وتستعد المخرجة بتول عرفة لتصوير أحدث كليباتها بعنوان "حب الدنيا"، للمطربة إنجي نصر، من كلمات مؤمن راجح، وألحان وليد نور، وتوزيع كميز

وأشارت إلى أنها تحمست لفكرة الكليب لكونها جديدة ومليئة بالإنسانية، لافتة إلى أن الكليب سيتم تصويره فى عدة مناطق متفرقة بمصر، على أن يتم عرضه فور الانتهاء من تصويره مباشرة.