شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم إلهام شاهين فى مهرجان هوليود للفيلم العربى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت النجمة إلهام شاهين عن سعادتها بالتكريم الذى تلقته فى مهرجان هوليوود للفيلم العربى فى دورته الثالثة، حيث نشرت مجموعة من صور التكريم على حسابها بموقع إنستجرام وعلقت: "سعدت جداً بالتكريم فى مهرجان هوليوود للسينما العربية بلوس أنجلوس عن مشوارى السينمائى".

وأضافت إلهام شاهين: "شكراً للقائمين على المهرجان، وشكراً للاستقبال الرائع من الجاليات المصرية والعربية، سعدت جداً بلقائكم ومشاعركم الجميلة، هذا المهرجان هو جسر التواصل بيننا وبين المهاجرين المصريين والعرب بلوس أنجلوس فن السينما يجمعنا".





تكريم الهام شاهين

يقام مهرجان هوليوود للفيلم العربي في الفترة من 17 إلى 21 أبريل 2024، ضمن فعاليات الاحتفال بشهر التراث العربي، بهدف خلق مساحة جديدة لصناع الأفلام من المنطقة العربية وشمال أفريقيا للالتقاء والتطوير والإبداع، وخلق منصة معرفية لتعريف الجمهور الغربي بالسينما العربية وصناعها.

ويشارك في لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، المنتج طارق الجنايني، والمنتج كريم زريق، والممثل جهاد عبده، والمنتج والمخرج جورجي جوجو شمشوم، المدير التنفيذي ومدير البرامج لمهرجان الفيلم الآسيوي العالمي، فيما تترأس اللجنة ساندرين فوشر كاسيدي، المديرة الأولى لمهرجانات تنمية المواهب بكلية الفنون السينمائية بجامعة جنوب كاليفورنيا.

وكانت النجمة إلهام شاهين قد أشادت بمسلسل الحشاشين الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى، وكل الطاقم الذى شارك في العمل، وقدمت الشكر للشركة المتحدة على هذا الإنتاج الضخم، ونشرت إلهام شاهين صورة من بوستر المسلسل عبر حسابها على إنستجرام وعلقت عليها: "انتهيت الآن من مشاهدة الحلقة الأخيرة من المسلسل الأكثر من رائع الحشاشين".

وأضافت إلهام شاهين:" كل التحية لكل من شارك فى هذا العمل المشرف، كريم عبد العزيز وصلت لحالة من النضج والعمق والتألق الفني لا يضاهيك فيها أحد، وسيظل حسن الصباح علامة فارقة فى تاريخك الفنى، برافو برافو برافو، والحقيقة مستوى التمثيل عموما لكل الفنانين عالى جدا".

وأضافت: "أتمنى لو أحييهم اسم اسم، المخرج بيتر ميمى عامل شغل عظيم.. الديكور والملابس والموسيقى والصورة والمكياج إبداع.. وطبعا الكتابة هي الأساس، الكاتب عبد الرحيم كمال شكرا جزيلا على رسالة هذا العمل الهامه لتنوير العقول ومعرفة تاريخ الأفاقين المتاجرين بالدين ذوى القلوب الحجر التى تخلو من أي إنسانية، أتمنى أن يشاهد الجمهور العرب فى كل مكان هذا العمل بتركيز شديد لمعرفة التاريخ الأسود للإرهابي حسن الصباح، ومن هم على شاكلته أصحاب العقول المغيبة الذين لا يجرؤون على إعمال العقل".

وأنهت إلهام شاهين تعليقها: "وشكرا الشركة المتحدة على هذا الإنتاج الضخم والهادف.. شكرا لدور الفن فى تنوير العقول".



تكريم إلهام شاهين فى مهرجان هوليود للسينما العربية



تكريم إلهام شاهين فى مهرجان هوليود للسينما العربية



تكريم إلهام شاهين فى مهرجان هوليود للسينما العربية



تكريم إلهام شاهين فى مهرجان هوليود للسينما العربية