نيللي كريم “طليقة” هذا النجم.. للمرة الثانية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تستأنف الفنانة نيللي كريم تصوير فيلمها الجديد “هابي بيرزداي”، والذي تعود من خلاله إلى البطولات السينمائية بعد أن شاركت الفترة الماضية في عدد من الأعمال كضيف شرف أو بدور بطولة ثانية مثل “ع الزيرو” مع محمد رمضان، و”فوي فوي فوي” مع محمد فراج.

وتواصل نيللي كريم في الفترة الحالية تصوير مشاهدها في فيلم “هابي بيرزداي”.

وتحدثت نيللي كريم في تصريحات صحفية، عن تفاصيل تجسيدها دور طليقة الفنان شريف سلامة في ثاني عمل يجمعهما بعد نجاحهما في مسلسل “فاتن أمل حربي” الذي عُرض في رمضان 2022.

وعن شخصيتها في العمل، قالت نيللي: “للمرة الثانية أجسد دور طليقة الفنان شريف سلامة في ثاني عمل يجمعني به بعد “فاتن أمل حربي”، وفي “هابي بيرزداي” أجسد خلال الأحداث شخصية أم مطلّقة، تواجه صعوبات كثيرة، ونناقش خلال العمل قضية عمالة الأطفال ونحاول طرح حلول لها، ومن المقرر أن ننتهي من تصويره قريباً”.

فيلم “هابي بيرزداي” هو بطولة: نيللي كريم، شريف سلامة، حنان مطاوع، وعدد من ضيوف الشرف، ومن تأليف وإخراج سارة جوهر.

يُذكر أن نيللي كريم شاركت في الموسم الرمضاني الماضي، بمسلسل “فراولة”، والذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، وشارك نيللي في البطولة: شيماء سيف، صدقي صخر، أحمد فهيم، علا رشدي، حجاج عبدالعظيم، إيمان السيد، توني ماهر، جيلان علاء، ولبنى ونس، وعدد من ضيوف الشرف منهم: علاء مرسي ورضا عبدالعال وخالد عليش وهبة الأباصيري وإنجي علي، وهو من تأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد علي.