مغنّية أميركيّة تنتقد تايلور سويفت: “ليست مهمّة وليست مثيرة للاهتمام كفنانة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وصفت المغنية الأميركية كورتني لوف النجمة تايلور سويفت بأنها “غير مهمة” في مقابلة انتقدت فيها العديد من المطربين المشهورين، بمن في ذلك بيونسيه.

وفي التفاصيل، أجرت لوف، أرملة كورت كوبين، مقابلة مع صحيفة Evening Standard ترويجاً لبرنامجها الإذاعي الذي يحتفل بموسيقى النساء والذي تبثه هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

إلّا أن النجمة كان لديها ما تقوله عن تايلور سويفت والموسيقى الخاصة بها، حيث صرّحت: “تايلور ليست مهمّة. قد تعطي مساحة آمنة للفتيات، ولعلّها تعدّ مادونا العصر الحالي، لكنها ليست مثيرة للاهتمام كفنانة وأغانيها عادية”.

ولم تكن سويفت الفنانة الوحيدة التي وجدت نفسها في مرمى النيران، إذ علّقت لوف أيضاً على لانا ديل ري وبيونسيه ومادونا.

وقالت: “لم أحب لانا منذ أن غنت أغنية لجون دنفر، وأعتقد أنها يجب أن تأخذ إجازة لمدة سبع سنوات”.

أمّا عن بيونسيه وألبومها الذي احتل المرتبة الأولى في بيلبورد: “تعجبني فكرة قيام بيونسيه بتسجيل أغاني كونتري لأن الموضوع يتعلق بذهاب النساء السود إلى أماكن لم يسمح فيها في السابق سوى للنساء البيض. كمفهوم يعجبني الأمر، لكنني ببساطة، لا أحب موسيقاها”.

وانتقدت النجمة الفنانة مادونا، وكان انتقادها لها أكثر شخصية حيث قالت: “أنا لا أحبها وهي لا تحبني”.