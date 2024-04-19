موعد طرح رامي جمال ألبومه الجديد كاملًا

ياسر رشاد - القاهرة - يطرح النجم رامي جمال ألبومه الجديد الذى يحمل اسم "خلينى أشوفك" كاملًا يوم 24 شهر أبريل الجاري، ويضم الألبوم باقة متنوعة من الأغانى التى يتعاون فيها مع كبار الشعراء والملحنين والموزعين، ويحمل عددا من المفاجآت.

الألبوم الجديد يشمل 15 أغنية من ضمنها خلينى أشوفك وبقول وأكدب وبضيع وقت وفستانك أبيض وشاهد الله، وأوقات وقلبى خام وعادى أنساك وأنت مين، واهو وسوء تفاهم وقولى اه وذكريات هوانا، وبيكلمونى وأنسى اسمك.

وكان قد طرح رامى جمال مؤخرًا أغنية "خلينى أشوفك" واقتربت من تحقيق نصف مليون مشاهدة على اليوتيوب، وهى من كلمات زياد حسام، والحان محمود أنور وتوزيع عمرو الخضرى

وتقول كلمات الأغنية:



خليني أشوفك مرة تانية ولو ثواني

علشان أوريك أن أنا بقيت حد تاني

وعشان اقولك اني مزعلتش عليك

مبقاش في قلبي مكان خلاص متساب عشانك

فيه حاجات كتير من يوم ما غبت خدت مكانك

من يوم ما غبت و قلبي تقريبا نسيك

انا فوقت خلاص

وقسيت علي قلبي و علمته يبطل إحساس

أنت عملتلي عقدة أساسا من كل الناس

ربنا يجازيك

وتعيش الجرح اللي انا شوفته و اللي يخليك

تايه من بعدي و مش عارف تتلم عليك

ضيعت عمري عليك و مطلعتش بحاجه

كان لازم أبعد قبل ما أخسر كل حاجه

كان لازم الحق نفسي و مسيبهاش تضيع

كان فاضل ايه هستناه منك يعني تاني

هستني ايه من حد ضيعني و أذاني

مش هشتريك عشان انت متعود تبيع

وكان حرص الفنان رامى جمال على كشف موعد طرح أغانى ألبومه الجديد "خلينى أشوفك" وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

موعد طرح الأغنية

وقال رامى جمال : خليني اشوفك ميعادنا يوم الخميس الساعه ١٢ بليل.. البوم خليني اشوفك البوم ١٠ اغاني كل يوم خميس الساعه ١٢ وكل سنه وانتم طيبين وعيد جديد.

وكان حرص النجم رامي جمال على كشف تفاصيل ألبومه الجديد المقرر طرحه خلال الأيام المقبلة.

حيث كتب رامي جمال عبر حسابه على موقع الصور الشهير “إنستجرام”: "أنتم صعبانين عليّ من كمية الأغاني الدرامية مني ومن باقي الفنانين في هذه الفترة، لكن الواضح أن 24 سنة فل".

وأضاف: "أنا مسرور جدًا في هذه الفترة من أغاني بداية من الهضبة لأصغر مطرب موجود، وهذا يطمئن أن الصناعة في وقت من أجمل أوقاتها وتركيز من الصناع المستفيدين منه المستمعون، والقادم أجمل وأجمل".

وكانت حققت أغينية رامي جمال وفريد “أهي مشيت” نجاحًا كبيرًا على يوتيوب وجميع المنصات الموسيقية وتصدرت التريند.

وكان كشف الفنان رامي جمال عن استعداده، لطرح أغنية جديدة تحمل عنوان «دوخناك يافراق»، حيث يتعاون فيها مع زوجته نريمان، ومن المقرر طرحها خلال الأيام المُقبلة.

حيث شارك رامي جمال جمهوره البوستر الرسمي لأغنية الجديدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعى «إنستجرام» وعلق قائلا: «#دوخناك _يافراق اغنيه حاصله في كل البيوت حوالينا حبيت اغنيها مع ناريمان اللي بحب صوتها وبحترم موهبتها وبحترم احترامها لرغبتي بان الفن يبقي هوايه ليها مش احتراف«.

وأضاف: «وعشان كده كل فتره لازم يبقي ليها تراك محترم ووعد مني هتحبوا الاغنيه اوي وهتحبوا كل الخطوات الجايه اللي مجهزهالكم البوستر من تصوير العبقري شريف مختار وكلمات ايمن عز والحان محمود انور وتوزيع وميكس وماستر محمد مجدي ميعادنا يوم ٧ الساعه ٧ أن شاء الله».