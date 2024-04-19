شكرا لقرائتكم خبر عن كايروكى فى جولة أوروبية لإحياء 7 حفلات في شهر مايو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى فريق كايروكى، 7 حفلات خلال الجولة الأوروبية فى مايو الشهر المقبل وتبدأ في 2 مايو و تنتهى في 11 مايو، ومن المقرر أن يقدموا أشهر أغانيهم القديمة والحديثة التي يتفاعل معها الجمهور.

أول حفل في برلين 2 مايو و ثانى حفل 3 مايو في برلين وثالث حفل 4 مايو في لندن، أما رابع حفل ففي أوتريخت 7 مايو، ثم في ميلان 9 مايو، ثم حفل في ميلان أيضا 10 مايو والحفل السابع يوم 11 مايو في باريس.

ويقدم فريق كايروكي مع مغني الراب مروان بابلو حفلا غنائيا ضخما بعنوان "المحطة"، يوم 19 مايو المقبل، بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

ومن المقرر أن يقدم مروان بابلو وفريق كايروكي مجموعة من أبرز أغانيهم التي يحبها جمهورهم، وتعبر عن محطاتهم الفنية، وأتيحت تذاكر الحفل بفئاتها المختلفة على موقع "تذكرتي".

يذكر أن أمير عيد ينتظر عرض أجدد أعماله الدرامية مسلسل "دواعي السفر"، الذي من المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة على منصة watch it، بعد النجاح الكبير الذي حققه بمسلسل ريفو بجزئيه.

مسلسل دواعي سفر، بطولة أمير عيد، نادين، كامل الباشا، نادين، أحمدغزى و أيمن الشيوي و أحمد فاضل و دنيا وائل و ياسمين سمير، تأليف وإخراج محمد ناير.