فراس سعيد ناعيا صلاح السعدني: رحلت قامة كبيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

نعى الفنان فراس سعيد عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام، النجم الكبير صلاح السعدني الذي غادر عالمنا صباح اليوم الجمعة 19 أبريل.

وكتب فراس "لا إله إلا الله البقاء والدوام لله.. رحمة الله عليه.. لقد رحلت قامة كبيرة من الفن.. حزن كبير".

كان الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية أعلن خبر الوفاة عبر انستجرام.

ومن المقرر أن تشيع جنازة النجم الكبير صلاح السعدني عصر اليوم.

صلاح السعدني من نجوم الفن، حقق نجاحا كبيرا طوال مشواره الفني، وقدم العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية والمسرحية، من أشهر أعماله: مسلسل ليالي الحلمية، مسلسل أرابيسك، فيلم زمن حاتم زهران.