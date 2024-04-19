ميغان ماركل تُقبّل الأمير هاري.. وسهر إطلالتها حديث الجمهور

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تشتهر دوقة ساسكس بحبها للألوان المحايدة المعاصرة، وقد أظهرت أسلوبها المميز خلال حضورها تحدي Royal Salute Polo Challenge لصالح مؤسسة الأمير هاري الخيرية Sentebale في فلوريدا.

وتألقت ميغان ماركل، البالغة من العمر 42 عاماً بفستان Halter dress من تصميم هايدي ميريك Heidi Merrick (515 دولاراً)، تميز بفُتحة بين الصدر والخصر وقوس ملتف عند الرقبة.

وأضافت ماركل الكثير من الإكسسوارات المصمّمة، فأرفقت الفستان بنظّارات شمسية سوداء كبيرة الحجم من “هايدي ميريك” (215 دولاراً)، وأحذية أكوازورا باللون البيج (750 دولاراً)، وحقيبة “فالنتينو” Valentino العاجية (3024 دولاراً)، وتزيّنت بأقراط على شكل أزرار من “شانيل” Chanel.

وشكّلت قُبلة ميغان ماركل للأمير هاري بينما كانت تسلّمه كأس الفائز، الحدث الأبرز على شبكات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

وحافظت الأم لطفلين على الأجواء الفخمة الهادئة من خلال تبديل فستانها النهاري لإطلالة مسائية أنيقة، بآخر أسود من St. Agni (465 دولاراً) في صورة شاركها زميل الأمير هاري في فريق البولو وصديقه المقرّب، ناتشو فيغيراس، على “انستغرام”.