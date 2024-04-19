أحمد عز وأحمد السقا على رأسهم.. موسم الصيف السينمائي يُنبئ بمنافسات شرسة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يشهد موسم أفلام صيف 2024 منافسة شرسة بين مجموعة من الأفلام لنجوم السينما المصرية، يأتي على رأسهم أحمد عز وأحمد السقا ومحمد رمضان ومحمد إمام وتامر حسني وأحمد فهمي… وذلك بعدما أعلنت بعض شركات الإنتاج عن طرح أفلامها، بدءاً من أيار (مايو) المقبل.

“السرب” أول الأفلام، وهو بطولة الفنان أحمد السقا، ويضم عدداً كبيراً من الفنانين، أبرزهم: شريف منير، نيللي كريم، دياب، كريم فهمي، مصطفى فهمي…، وهو من إخراج أحمد جلال وتأليف عمر عبد العليم، وقد أعلنت الشركة المنتجة موعد طرح الفيلم في كل دور السينما، في 1 أيار المقبل.

ويدخل الفنانون أحمد عز وعمرو يوسف وآسر ياسين السباق السينمائي الصيفي بفيلم “أولاد رزق 3″، وهو من إخراج طارق العريان، ويشارك في بطولته كلٌ من: سيد رجب، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، وضيف الشرف الفنان كريم عبد العزيز، ونسرين أمين، وهو من تأليف صلاح الجهيني.

ويشارك الفنانان محمد إمام وباسم سمرة في المنافسة من خلال فيلم “اللعب مع العيال”، حيث نشر إمام البرومو التشويقي للعمل معلناً أنه سيُعرض في عيد الأضحى المقبل، وهو من إخراج شريف عرفة.

ويخوض الفنان محمد رمضان موسم أفلام صيف 2024 بفيلم “أسد أسود”، وحسب وصفه هو فيلم عالمي بإمكانيات مصرية.

فيما يعمل أحمد فهمي على الانتهاء من تصوير فيلم “عائلة المكسيكي”، ليخوض به موسم أفلام صيف 2024، ويشاركه في البطولة: لبلبة وبيومي فؤاد وعدد آخر من الفنانين.

كما أعلن تامر حسني عن خوضه منافسات أفلام صيف 2024 بفيلم “ري ستارت” مع الفنانة هنا الزهد، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق، ومن المقرر أن ينتهي من تصويره قريباً ليُعرض في عيد الأضحى.