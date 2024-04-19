بالصورة- سعر مرتفع جداً لحقيبة يد تيا ديب من Balenciaga..و هكذا ظهرت بالأسود

ميرنا وليد - بيروت - تألقت تيا ديب بأخر إطلالة لها على الجمهور بصورة ظهرت فيها إلى جانب صديقتها، حيث كانت ترتدي توب باللون الاسود مع سروال اسود ضيق و معطف كبير واسع ، وانتعلت حذاءً ضخماً ولامعاً من الجلد الأسود، وحملت تيا حقيبة يد باللون الأسود المزينة برسومات الغرافيتي، من دار أزياء Balenciaga، يصل سعرها إلى 3,150 دولار أميركي.



وكانت عايدت تيا ديب والدتها الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، بمقطع فيديو شاركته عبر حسابها الخاص، وظهرت تيا عندما كانت طفلة صغيرة، مع والدتها نوال، على أنغام أغنية "يا تيا"، التي كانت أطلقتها نوال عندما أنجبت تيا، التي علقت على الفيديو: "عيد أم سعيد لأكثر شخص مفضل لدي، أحبكِ حتى القمر ذهاباً وإياباً".

