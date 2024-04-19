بين “الادمان على الكحول” و”القلب المكسور”  هكذا اثارت تايلور سويفت الجدل في ألبومها الجديد

أحدث ألبوم الفنانة تايلور سويفت بعنوان ” The Tortured Poets Department” عاصفة في عالم الموسيقى منذ صدوره في الساعات الأولى من صباح هذا اليوم.

وقد فاجأ الألبوم الذي يتضمّن ١٦ أغنية ويشكّل الألبوم الـ ١١ للمغنية وكاتبة الأغاني، بتعمّق تايلور في صراعات وتجارب شخصيّة مختلفة.

في مسارات مثل “Fortnight” التي تتضمن تعاونًا مع Post Malone، تتحدّث تايلور الخليج 365 عن الأثر العاطفي لعلاقة حب قصيرة، معترفةً بأنها كادت أن تصبح “مدمنة على الكحول” بعد نهايتها.

تستمر المشاعر الفائضة في “أستطيع أن أفعل ذلك بقلب مكسور”، حيث ترسم تايلور صورة للمرونة على الرغم من حزن القلب، مردّدة صدى رحلتها الخاصة في صناعة الموسيقى.

يكشف مسار عنوان الألبوم عن طبقات أعمق من المشهد العاطفي لتايلور، حيث تتطرّق الكلمات إلى موضوعات التبعية وميول التدمير الذاتي.

تضيف الإشارات إلى الصداقات والعلاقات الشخصية. كما لا تخجل تايلور من تناول المزيد من التجارب المؤلمة، كما في “So Long، London”، حيث توّدع العلاقة وتتأمل في التضحيات التي قدمتها.

تغني: “لقد أقسمت أنك تحبني، ولكن أين كانت الأدلّة؟ لقد متّ على المذبح في انتظار الدليل”.

بكلماتها الصادقة، تعرب تايلور عن إحباطها وخيبة أملها، وتأسف على استثمار شبابها في الحب الذي فشل في النهاية. إنها تتأمل في وعود الحب والالتزام التي لم يتم الوفاء بها، جنبًا إلى جنب مع الغياب المؤلم للأدلّة التي تدعم تلك الوعود.