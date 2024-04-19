بالصور- ميشال حوراني يحتفل بالعرض العربي الاول لفيلم Valley of Exile  

بعد المشاركة في العديد من المهرجانات السينمائية الدولية وحصد سبع جوائز عالمية أبرزها جائزة لجنة التحكيم كأفضل فيلم روائي طويل في مهرجان Cinequest Film Festival في كاليفورنيا والجائزة الكبرى في مهرجان Socially Relevant Film في نيويورك، استقبل مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة العرض العربي واللبناني الاول لفيلم Valley of Exile )وادي المنفى( بحضور البطل اللبناني للفيلم الممثل ميشال حوراني والمنتجة لارا ابو سعيفان وبطلة الفيلم السورية حلا حسني والممثلين جوي حلاق وساجد عامر وطاقم العمل.

حضر العرض الاول للفيلم جمهور كبير الى جانب العديد من الاعلاميين والممثلين والسينمائيين منهم نقيب الممثلين نعمة بدوي، الاعلامي جمال فياض، الممثلة ندى ابو فرحات، المخرج سمير حبشي وغيرهم. كما تلى العرض جلسة حوار أدارتها الصحافية جوزفين حبشي وقد وصف الممثل ميشال حوراني مشاركته بالفيلم بانها تجربة انسانية وفنية في ذات الوقت، حيث يحمل الفيلم قضية انسانية مشتركة لكثير من شعوب المنطقة والعالم وهي معاناة اللجوء والعيش خارج الوطن والبحث عن حياة أفضل.

الفيلم من إنتاج كندي لبناني مشترك وإخراج الأميركية انا فاهر التي تغيبت عن العرض بسبب تواجدها في الولايات المتحدة الاميركية.