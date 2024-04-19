نجوى كرم تستعرض إطلالتها الساحرة بالأحمر قبيل عرض المصمم رامي قاضي في العلا-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الفنانة نجوى كرم بفستان أحمر طويل بكمين طويلين جاء مقفلاً من أعلى بقبة مستديرة عند الرقبة وتميز بفتحة من الخلف غطتها قطعة قماش موصولة من الخصر وانسحبت إلى الوراء، وحملت بيدها حقيبة صغيرة فضية اللون.



ومن الناحية الجمالية طبقت نجوى أحمر شفاء باللون الأحمر وتركت شعرها منسدلاً بطريقة طبيعية ووضعت قرطين كبيرين مستديرين.

وقد استعرضت نجوى إطلالتها في مقطع مصوّر قصير شاركته مع متابعيها في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي، وبدت فيها وهي تتمشى كعارضة على ممشى في الخلاء بمنطقة العلا السعودية التي وصلت إليها لحضور عرض أزياء المصمم اللبناني رامي قاضي المقام الليلة في مدينة العلا بالسعودية.

وأرفقت مقطع الفيديو بتعليق جاء فيه :"الخطو إلى دائرة الضوء في عرض الأزياء المذهل! لـ رامي قاضي".

