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صُناع ونجوم مُسلسل "العتاولة" في ضيافة برنامج "الحكاية" مع عمرو أديب "الليلة" على "MBC مصر"

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محمد اسماعيل - القاهرة - يستضيف برنامج "الحكاية" مع عمرو أديب، في حلقة خاصة "الليلة" على شاشة " MBCمصر" في تمام العاشرة مساءً صُناع ونجوم مُسلسل "العتاولة" الذي عُرض حصرياً على شاشة " MBCمصر" ومنصة شاهد خلال شهر رمضان، وحقق نجاحاً كبيراً في مصر والعالم العربي، و يتحدث صُناع العمل عن كواليس التصوير وكيف إستقبلوا هذا النجاح الكبير وهل سيتم تقديم موسم ثان من المُسلسل.

برنامج "الحكاية" مع عمرو أديب، يُقدم مُتابعات يومية للشأن العام المصري والعربي، ويعرض كل جديد ومتميز في حلقاته من الجمعة للإثنين على شاشة " MBCمصر".

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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