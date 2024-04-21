تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه لحظة انفعال الفنان عمرو دياب على معجبين لاحقوه داخل فندق.

ويُظهر الفيديو عمرو دياب وهو متجهًا إلى دورة المياه رفقة أحد أصدقائه، قبل أن يظهر بعض الأشخاص من خلفه وهم يلاحقونه.

وبينما كان على وشك الدخول إلى دورة المياه، التفت عمرو دياب نحو ملاحقيه، وظهر عليه علامات الغضب.

ووجه عمرو دياب كلامه للمعجبين قائلاً: “أنت هتخش ورايا الحمام؟.. أنت ياض أهبل أنت وهو؟”.

وقد أثار سلوك المعجبين غضب عمرو دياب، ودفعه إلى التصرف بهذه الطريقة.

يُشار إلى أن عمرو دياب كان يشارك في إحياء حفل زفاف ابن الفنان محمد فؤاد، عندما وقعت هذه الحادثة.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد عمرو دياب ينفعل على معجبين يلاحقونه داخل فندق في حفل زفاف نجل الفنان محمد فؤاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.