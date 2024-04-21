شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف تفاصيل شخصية سامى الشيخ في الفيلم العالمى Run.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلعب الفنان المصرى سامى الشيخ دور البطولة في الفيلم العالمى الجديد Run، ويقدم شخصية إدريس، وذلك بعد مشاركته في دراما رمضان 2024 بدور برزك أميد في مسلسل الحشاشين أمام النجم كريم عبد العزيز، ومن إخراج دكتور بيتر ميمى، وتأليف عبد الرحيم كمال.

وسيقدم الشيخ شخصية إدريس، سائق المركب، الذى يواجه بعض الصعوبات مع وصوله لـ إيطاليا، والذى ستقلب مسار حياته فى العمل.

وبدأ تصوير فيلم Run في أبريل الجارى في جزيرة كرك الكرواتية، ويتتبع الفيلم قاربًا يحمل مهاجرين من دول أفريقية مختلفة عبر البحر الأبيض المتوسط إلى إيطاليا، وعندما يفقد القارب اتجاهه ويخرج عن مساره، تتحول الأمور إلى أعمال عنف حيث يلوم المهاجرون المهربين.

وهذه ليست المرة الأولى التي يشارك فيها الشيخ في فيلم عالمى، حيث ظهر في مجموعة من الأعمال المهمة منها Transformers: Dark of the Moon، American Sniper، S.W.A.T.، وغيرها من الأعمال.

على أن يوجه المخرج العالمى أوي بول عدسته نحو أزمة المهاجرين المتنامية في أوروبا من خلال فيلم الإثارة المرتقب "Run".

بعد وصولهم أخيرا إلى الشاطئ، يحاول الركاب اليائسون التهرب من الشرطة ويتمكن عدد قليل منهم من الفرار. يركز الفيلم على القصص الفردية للمهاجرين والسكان المحليين والسياح على مدار اليوم حيث تؤدي إلى تصعيد عنيف.

يقوم ببطولة فيلم Run مع الشيخ كل من دانييل سولي ("The Deuce" و"House of Cards") وكريستين رينتون ("First Shift" و"Sons of Anarchy") ومحمد قيسي ("Kickboxer").

"Run" من تأليف وإنتاج وإخراج بول، الذي عمل أيضًا مع رينتون وسولي في أحدث أفلامه، وهو فيلم الجريمة في مدينة نيويورك "First Shift".



سامى الشيخ من فيلم Run