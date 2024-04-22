رانيا يوسف جريئة ومحمد لطفي برفقة عمرو دياب.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

درة

شاركت الفنانة التونسية درة، أحدث ظهور لها، ونشرت الصورة على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

هند عبدالحليم

ظهرت الفنانة هند عبد الحليم بـ داخل سيارتها، وشاركت الصورة على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

أحمد الفيشاوي

ظهر الفنان أحمد الفيشاوي، والوشم يملأ جسده، ونشر الصورة على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق قائلًا: "أحلام سعيدة".

نهى عابدين

نشرت الفنانة نهى عابدين صورة جديدة لها على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وحازت على إعجاب متابعيها.

مي كساب

خطفت الفنانة مي كساب الأنظار إليها من خلال أحدث ظهور لها، ونشرت الصور على حسابها بموقع "إنستجرام".

أثارت الفنانة رانيا يوسف، الجدل من خلال إطلالتها بـ حفل افتتاح مهرجان أسوان للمرأة، وارتدت فستان باللون البيج.

جوري بكر

شاركت الفنانة جوري بكر، متابعيها صورة جديدة لها على حسابها بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية القصص القصيرة، وظهرت بإطلالة شتوية.

محمد لطفي

نشر النجم محمد لطفي صورة له برفقة الفنان عمرو دياب، وشارك متابعيه الصورة على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

ملك أحمد زاهر

ظهرت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر، بإطلالة أنيقة ونشرت الصور على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بفستان طويل باللون الليموني.

سيرين عبد النور

نشرت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور صورة لها برفقة زوجها وأولادها ونشرت الصورة على حسابها بموقع "إنستجرام"، عبر خاصية القصص القصيرة.