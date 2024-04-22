التركي كرم بورسين “ابن الغني” في فيلم جديد… اقرأ التفاصيل

يستعد الممثل التركي، كرم بورسين، لسلسلة من الأعمال الفنيّة قريبًا. فنجم “أنت أطرق بابي” يصوّر حاليًا في اسطنبول فيلم “الكهف الأزرق” مع التركيّة ديفريم اوزكان، على أن ينتهي منه نهاية هذا الشهر.

لكن بورسين لن يهدأ، إذ سيبدأ تحضيراته لشخصيّة جديدة في فيلم جديد بعنوان “ابن الغني” على ان ينطلق تصويره نهاية شهر حزيران القادم بحسب ما كشف المخرج أونور اونلو الذي أكّد أنه يجهّز حاليًا النسخة التركية من الفيلم الكوميدي الروسي “ابن الغنيSon Of A Rich” “.

تابعوا قناة bisara7a.com على الواتساب لتصلكم اخبار النجوم والمشاهير العرب والعالميين. اضغط هنا

نذكر أن كرم بورسين يلعب في فيلم “الكهف الأزرق” دور الجندي جيم. أما دفريم أوزكان ستلعب دور عالمة الآثار ألارا، على أن يُعرض الفيلم على منصّة.