رانيا يوسف تكشف كواليس تجربتها في لجنة تحكيم “مهرجان أسوان”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة رانيا يوسف عن كواليس تجربتها في المشاركة بلجنة تحكيم “مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة”، مشيرةً إلى أنها تعمل مع جميع المخرجين، رغم اختلاف أساليبهم.

وقالت رانيا: “شاهدت فيلم “رحلة 404″ ويتبقى أفلام أخرى سوف أشاهدها لأتمكن من الحكم على الأفلام كلها، وسأناقش الأمر مع زملائي في لجنة التحكيم كي نستطيع أن نحكم على الأفلام”.

وعن موقفها من ترؤس مهرجان مخصّص للمرأة، قالت رانيا يوسف: “أن أكون رئيسة مهرجان للمرأة مسؤولية كبيرة جداً لا أستطيع تحمّلها، لكن إذا كان هناك مهرجان يقدّر المرأة فبالتأكيد سأكون معها لأنني امرأة ولي ابنتان، ولو كان الرجل على حق فسأنصفه”.

وعن أعمالها الفنية، قالت رانيا: “لم يكن من المفترض أن أشارك في رمضان أبداً، لأن مسلسلَي “جريمة منتصف الليل” و”بقينا اتنين” كان من المقرر أن يُعرضا خارج رمضان، لكن ما حدث أن “بقينا اتنين” دخل في اللحظات الأخيرة الى السباق ونجح بشكل جيد والحمد لله”.

وكشف رانيا يوسف عن أزمتها مع بعض المخرجين الذين لا يرون فيها سوى الشكل الخارجي قائلةً: “أنا أعمل مع كل المخرجين، ولكنْ هناك مخرجون أعمل معهم لا يركزون إلا على شكلي الخارجي، فثمة مخرج لا يريد سوى اسم وفنانة شكلها لطيف، ويرفض أن يعمل على الدور نفسه، وفي المقابل هناك مخرج يعمل معي على الدور نفسه”.