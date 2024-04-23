أشرف زكي يكشف عن تدهور حالة أحمد السعدني بعد وفاة والده ويعتذر للصحفيين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

اعتذر أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، على الهواء لنقابة الصحفيين، بعد بيانه الأخير بشأن منع الصحفيين من تغطية عزاء الفنان الراحل صلاح السعدني، كاشفًا عن الحالة النفسية لـ أحمد السعدني نجل الفنان الراحل صلاح السعدني.

ووجه "زكي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة "الحدث اليوم" التقدير والاحترام لصحفيي مصر، مؤكدًا أنهم هم جزء مننا ونحن جزء منهم، والاثنين وجهان لعملة واحدة، ولا يمكن الاستغناء عنهم والعكس أيضًا.

وأشار إلى أن تواصل هاتفيا مع خالد البلشي نقيب الصحفيين، لبحث أزمة منتحلي صفة الصحفيين الذين يقومون بانتهاكات داخل العزاء، واصفًا هؤلاء بـ "السرطان" الذي استشرى ويتسببون في حدوث انتهاكات، وتحرش، وحالات شد وجذب للفنانين في الجنازات، على حد وصفه.

وعن حالة الفنان أحمد السعدني بعد وفاة والده، أوضح أن نجل صلاح السعدني يعيش حالة نفسية سيئة، مرادفًا: "الوجع جامد وزاد والناس بطلت تروح العزاءات والجنازات، امبارح شهدنا أكبر جنازة لم نراها منذ سنوات طويلة أعداد حضرت ما ليها أول من آخر، ولما منعنا التصوير بقينا واقفين براحتنا".

توفي الفنان صلاح السعدني عن عمر يناهز الـ80 عاما، وأقيم عزاء الفنان الراحل أمس الأحد في مسجد الشرطة بمدينة 6 أكتوبر.

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