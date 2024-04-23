أثارت مشهورة سناب شات سارة الودعاني، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد عرضها حقائبها للبيع بأسعار باهظة للغاية.

حيث نشرت الودعاني مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على سناب شات، ظهرت فيه وهي تعرض بعض حقائبها للبيع، قائلة: “هذه اشتريتها ولم أستخدمها أبدًا، وأنا أنظر إلى الفواتير وأتوقع أن أبيعها بسعرها الأصلي”.

وقد تراوحت أسعار الحقائب بين 390 ألف ريال و 110 ألف ريال و 190 ألف ريال، وهو ما أثار موجة من التعليقات المتباينة من قبل المتابعين.

وعبر بعض المعلقين عن استيائهم من هذه الأسعار المرتفعة، معتبرين أنها باهظة للغاية ولا تتناسب مع قيمة الحقائب.

بينما رأى البعض الآخر أن الودعاني حرة في تحديد أسعار حقائبها كما تشاء، وأن من يرغب بشرائها سيدفع المبلغ المطلوب.

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: سارة الودعاني تعرض عدد من حقائبها للبيع بسعر صادم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.