أنغام تشارك في احتفالات ذكرى تحرير سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

تستعد الفنانة انغام لإحياء حفلا غنائيا بـ مناسبة ذكرى تحرير سيناء، وذلك يوم 25 إبريل الجاري، والمقرر إقامتها في العاصمة الإدارية الجديدة.

ونشرت الشركة المنظمة للحفل البوستر الدعائي للحفل، وذلك عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "انتظروا ليلة استثنائية تحييها صوت مصر أنغام ضمن فعاليات احتفالية ذكري تحرير سيناء؛ يوم 25 أبريل بالعاصمة الإدارية الجديدة".

يذكر أن أنغام أحيت مؤخرًا حفلًا غنائيًا بعنوان "حوار غنائي بين أنغام وعاشور" مع الفنان تامر عاشور على مسرح أبو بكر سالم نهاية شهر يناير الماضي وقدما سويًا عدد من الأغاني إلى جانب تقديم كلًا منهما عدد من أغانيه منفردًا وسط حضور جماهيري ضخم ولاقت الأغاني تفاعل الحضور.

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