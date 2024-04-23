تم نشر مقطع فيديو للفنان المصري عمر كمال، المعروف بأداء المهرجانات، حيث ظهر فيه وهو يغني في أحد الأماكن الترفيهية الليلية ويتلقى أموالاً مالية من جانب شخص.

ويظهر الفيديو عمر كمال وهو يؤدي أغنيته، بينما يتم إلقاء كميات كبيرة من الأموال فوق رأسه ووجهه.

وتسبب هذا المقطع في تفاعل ساخر من قبل العديد من المستخدمين على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أشاروا إلى أن الأموال النقدية التي تم إلقاؤها هي من فئة الخمسة جنيهات المصرية، وأن إجماليها قد لا يتجاوز 1000 جنيه، وهو ما يعادل تقريبًا 25 دولاراً.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد رمي الأموال على مطرب مهرجانات مصري شهير داخل ملهى ليلي.. والمبلغ يثير السخرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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