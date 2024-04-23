"مع السلامة يا توماس".. الحزن يخيم على الوسط الفني بعد رحيل تامر عبدالحميد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

فوجئ جمهور ومحبي السيناريست تامر عبدالحميد بخبر وفاته صباح اليوم الثلاثاء بعد صراع مع المرض.

وحرص عدد كبير منهم على نعيه عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي إلى جانب استعادة العديد من الذكريات التي جمعتهم سويًا أو الدروس التي تعلموها منه.

ونعاه الفنان سامح حسين ونشر صورة أرشيفية له عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" ونعاه قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، ربنا يرحمك يا تامر يا حبيبي ويغفرلك ويسكنك فسيح جناته ويصبر أهلك وأحبابك يارب".

كما نعاه الفنان طه دسوقي ونشر صورة له عبر حسابه الرسمي على نفس التطبيق وعلق: "البقاء والدوام لله، ربنا يرحمك ويجعل صبرك على المرض وشجاعتك ورضاك في ميزان حسناتك ويصبر أهلك وحبايبك تامر حميد في ذمة الله أرجو الدعاء له".

إلى جانب السيناريست محمد رجاء الذي حرص على نعيه ونشر صورة له وعلق عليها: "إبتلاء قاسي ومن رحمة ربنا إنه مؤقت وقصير مهما طال، ربنا يرحم تامر ويرحم جميع موتانا ويرحمنا".

وحرص الفنان وليد فواز على نعي الراحل تامر عبدالحميد وعلق: "سبحان من له الدوام، رحل الصديق العزيز الكاتب الموهوب تامر عبدالحميد مع السلامة يا توماس".

كما قام عدد كبير من أصدقاء ورواد السوشيال ميديا بنعيه قائلين: "أنا زعلانة على خبر وفاة تامر حميد أوي ومش قادر أقوم من مكاني، الله يرحمه مبدع وفنان وطيب، الناس الجميلة بتروح وبتفوت لنا عالم قاسي وخالي من الطيبين اللطاف، عزائنا انه ارتاح من المرض اللعين خالص العزاء لزوجته وأسرته ومحبيه، النهاردة يوم حزين أوي من سنين اتفرجت على فيديوهات لتعليم السيناريو وازاي تسجل شغلك وتضمن حقك واتعرفت على الأستاذ تامر حميد الكاتب الكبير الموهوب اللي دمه خفيف، دايمًا كان عندي أمل انه هيخف من المرض اللعين ويرجع أقوى الله يرحمه ويصبر أهله".

وكشف أحمد السعودي شقيق السيناريست الراحل تامر عبد الحميد عن الوفاة عبر صفحته على موقع "فيسبوك" وكتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون، تامر أخويا وحبيبي توفاه الله اليوم، دعائكم له بالمغفرة والرحمة".

السيناريست الراحل تامر عبد الحميد، كان يخضع للعلاج في العناية المركزة ، في إحدى المستشفيات.

يذكر أن السيناريست الراحل تامر عبد الحميد، قدم من تأليفه، فيلم "عفريت ترانزيت"، الذي قام ببطولته النجم بيومي فؤاد، والمسلسل السعودي "رهن التحقيق"، و " مسلسل "القبطان عزوز"، بطولة النجم سامح حسين.

وشارك الراحل، في كتابة مسلسلات عديدة، منها ظل الرئيس، و شهادة ميلاد، و سيت كوم تامر وشوقية، وجوز ماما، و الباب في الباب، و عالم سمسم، وبكار.

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