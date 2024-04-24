انتصار بإطلالة شبابية في أحدث ظهور لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة انتصار، متابعيها وجمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي، أحدث ظهور لها

ونشرت انتصار، الصور، عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، وعلقت: "زيارة بشارع المتنبي، بغداد".

وانهالت عليها تعليقات من المتابعين، وجاءت كالتالي: "منورة الدنيا يا حبيبة قلبي، زي القمر وجميلة، ربنا يسعدك، أم صابرين".

يذكر أن، الفنانة انتصار شاركت في موسم دراما رمضان 2024 بمسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" وهو من بطولة سلمى أبو ضيف وليلى أحمد زاهر، ومحمد محمود، وإسلام إبراهيم، وهند عبدالحليم، وإخراج ياسمين أحمد كامل.

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