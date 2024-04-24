تنافس أختها: نادين عجرم تغني “إيه أخبار نفسيتو” .. هل ستحترف الغناء؟

كتب امير فتحي في الأربعاء 24 أبريل 2024 03:48 مساءً - تمتلك الكاتبة نادين عجرم شقيقة الفنانة نانسي عجرم صوتاً جميلاً شبهه الكثيرون بصوت شقيقتها ودعوها لاحتراف الغناء مثلها لامتلاكها خامة صوتية مميزة. ومؤخراً نشرت نادين عجرم فيديو على حسابها على “تيك توك” وهي تغني بسعادة برفقة ابنتها ناي التي ظهرت في مستهل الفيديو وهي تطلب من والدتها أن تغني.

فوافقتها والدتها نادين عجرم قائلة لها في حوار طريف: “نعم سأغني، ولكن عليك أن تحزري لمن الأغنية التي سأغنيها”. ثم بدأت نادين غناء “إيه أخبار نفسيتو” لشقيقتها نانسي عجرم. وما أن انتهت من أداء مقطع منها حتى قالت لها ابنتها: “إنها أغنية لنانسي”. ثم بدأت ناي غناء “حبيبي تيجي ننبسط” لخالتها نانسي عجرم. وعندما انتهت من الغناء سألت والدتها: لمن هذه الأغنية” فأجابتها:” لنانسي”.

تعليقات مشجعة لنادين عجرم لاحتراف الغناء

فور نشرها الفيديو، أجمعت التعليقات أن نادين تتمتع كشقيقتها نانسي بصوت جميل واقترحوا عليها احتراف الغناء مثلها. كما أثنوا على جمالها وعلقوا على مدى الشبه الكبير بينهما وكأنهما نسخة طبق الأصل. بعض التعليقات جاءت أن كل أفراد العائلة يتمتعون بالصوت الجميل وشجعوها على خوض مجال الغناء لاسيما أن لنانسي أيضاً شقيقاً يدعى نبيل عجرم كان له تجارب غنائية من قبل. ثم ابتعد عن الساحة الفنية. وقام بتلحين عدد من الأغاني لشقيقته الفنانة نانسي عجرم.

نادين عجرم

شاركت نادين عجرم بالتمثيل

أما نادين عجرم فهي كاتبة محترفة ولها رواية بعنوان “امرأة لا عنوان لها”. هي متخصصة في مجال إدارة الأعمال وعملت في الصحافة. وتنشر باستمرار نسخة من مقالاتها الصحفية على صفحتها الخاصة على إنستغرام. وكانت خاضت تجربة التمثيل من قبل بمسلسل “صارت معي” من تأليف مروان نجار. وشاركت في التمثيل بمسرحيتين للرحابنة “بعنوان ناطورة المفاتيح” و”صح النوم”. وهي متزوجة ولديها ولدان ناي وعمر.

آخر الأعمال الفنية لنانسي عجرم

حققت نانسي عجرم نجاحا كبيرا بعد طرح أغنية «قلبي يا محتاس»، الأغنية الدعائية لفيلم «مقسوم»، وبلغ عدد المشاهدات في أسبوعين 2.6 مليون مشاهدة، على يوتيوب.

شارك في بطولة فيلم «مقسوم »، ليلى علوي، وشيرين رضا، سما إبراهيم، ومعهم مجموعة من الفنانين الشباب سارة عبد الرحمن، عمرو وهبة.

الخليج 365

الخليج 365

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام « نور ت »