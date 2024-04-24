آن هاثاواي اضطرت لتقبيل 10 رجال في تجربة أداء.. إليكم ما كشفته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت النجمة آن هاثاواي عن فضيحة من العيار الثقيل في صناعة الأفلام، مؤكدةً أنها اضطرت إلى تقبيل 10 رجال في يوم واحد خلال تجربة أداء لأحد الأدوار، بداعي اختبار الكيمياء مع الممثل الآخر!

وقالت الممثلة الحائزة جائزة “أوسكار” في حوارها مع مجلة V: “كان من الطبيعي أن يُطلب من أحد الممثلين أن يقبّل ممثلين آخرين لاختبار مدى الانسجام بينهم، وهي في الواقع أسوأ طريقة لفعل ذلك”.

ولم تذكر الفنانة الأميركية البالغة من العمر 41 عاماً اسم الفيلم، لكنها أشارت إلى أن الواقعة حدثت في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين”. إذ قالت: “قيل لي لدينا 10 رجال قادمون اليوم وأنتم ممثلون. ألستِ متحمّسةً للتعامل معهم جميعاً؟ وفكرت: هل هناك خطأ في شخصيتي؟ لأنني لم أكن متحمسةً”.

وأضافت: “اعتقدت أن الأمر بدا مقزّزاً، كنت صغيرةً جداً وأدرك تماماً مدى سهولة خسارة كل شيء من خلال وصفي بـ “الصعبة”، لذلك تظاهرت بأنني متحمّسة وواصلت الأمر… لم تكن هذه لعبة قوة، ولم يحاول أحد أن يكون فظيعاً أو يؤذيني. لقد كان وقتاً مختلفاً تماماً والآن أصبحنا نعرف الأمور بشكل أفضل”.