مفاجأة.. أغنية Titanic الشهيرة كادت أن تكون خارجه!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت النجمة العالمية سيلين ديون في أحدث مقابلة لها مع مجلّة “فوغ” الفرنسية، أنّ أغنية “My Heart Will Go On” الشهيرة في فيلم Titanic كادت ألّا تكون في الوجود، بعدما أعربت النجمة ومخرج الفيلم عن عدم رغبتهما بها.

وبحسب ديون، لم يكن المخرج جيمس كاميرون يرغب في أن يتضمّن الفيلم أي أغنية، حيث اعتبر أنّ فيلمه عظيم بما فيه الكفاية، وليس بحاجة إلى أي أغنية أو مغنٍ ليجعله أعظم.

وتروي النجمة أنّها بدورها لم تكن ترغب في غناء الأغنية، وكان ذلك واضحاً جداً عندما أتى إليها الكاتب سراً عندما كانت في لاس فيغاس برفقة زوجها، رينيه، ليعرض عليها الأغنية.

وقالت: “أتى إليّ الكاتب (جيمس هورنر)، أعتقد سراً، وشغّل الأغنية لنستمع إليها. وكان زوجي يراقبنا. وقال له: أعتقد عليك التوقف”.

وأشارت النجمة إلى أنّ زوجها اقترح على الكاتب تسجيل نسخة تجريبية للأغنية في لوس أنجلوس، مع صوتها، مضيفة: “عندما قال ذلك، علمت أنني في مأزق. أنا لا أريد أن أغني الأغنية. مخرج الفيلم لا يريد أن يتضمن الفيلم أغنية. وأنا أعلم أنني عندما أدخل الاستوديو وأسمع الأغنية، أعيش الشخصية وأقنع نفسي بها”.

وتابعت: “لذا بدأت أغني الأغنية. وأخبرني قليلاً عن قصة الفيلم. وكنت قد بدأت أبكي. لكن الأغنية مجرد نسخة تجريبية، وسجّلتها مرّة واحدة فقط”.

وكشفت ديون أنّها غنّت الأغنية مرّة واحدة ولم تقم بغنائها من جديد ولا تسجيلها، واستخدموا صوتها من تلك نسخة تجريبية للأغنية.