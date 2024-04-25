مي عمر.. أناقة وتألق لا مثيل لهما

ميرنا وليد - بيروت - خطفت الممثلة المصرية مي عمر الأنظار بأناقتها وتألقها بأحدث إطلالاتها. صفية العمري تودع رفيق دربها العمدة صلاح السعدني-بالصورة

وشاركت مي عمر الجمهور مجموعة صور ظهرت فيها وهي ترتدي سروالاً واسعاً من القماش وباللون الأبيض، ونسقت معه توب باللون الأبيض بقصة مميزة من الشيفون، وإنتعلت حذاءً شفافاً بكعب عالٍ، كما أضافت مجموعة أكسسوارات أضافت رونقاً خاصاً على إطلالتها.

وتركت شعرها منسدلاً، وطبقت ماكياجاً ناعماً يليق بملامح وجهها.

وكانت مي عمر قد أطلت في شهر رمضان 2024، بمسلسل "نعمة الأفوكاتو" من بطولتها، بالإشتراك مع الممثلين أحمد زاهر، أروى جودة، سلوى عثمان، سامي مغاوري، لبنى ونس، عماد زيادة، هدير عبد الناصر، غادة فلفل، أحمد ماجد، ولاء الشريف، محمود غريب، إخراج محمد سامي.

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