ماجدة الرومي تحيي حفلاً اليوم في القاهرة.. “لا طعم ولا روح للدنيا بلا مصر”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحيي الفنانة ماجدة الرومي مساء اليوم الخميس حفلاً فنياً في القاهرة في ساحة «قصر عابدين» حيث ستلتقي جمهورها المصري بحضور شخصيات مصرية ناشطة في المجال السياسي والاقتصادي والأعمال وأسماء بارزة في قطاعات الفن والرياضة والاعلام الذين وجهت لهم الشركة المنظمة الدعوة، وهي إحدى شركات الاستثمار والتنمية المصرية وبالتعاون مع شركة «بروموڤيچن» والشركة المتحدة.

وستقدم ماجدة باقة منوعة من أجمل أغنياتها القديمة والجديدة برفقة الفرقة الموسيقية بقيادة الموسيقار العالمي نادر العباسي. وقد تم إجراء «البروفات» لضمان نجاح هذا الحفل الذي تم الاعداد له منذ أكثر من ستة أشهر.

وعبّرت الفنانة اللبنانية عن سعادتها بأنها لا توصف بتلبية الدعوة لإحياء هذا الحفل، ولفتت إلى «أنها ليست بحاجة للتعبير عن فرحتها في كل مرة تزور فيها أرض مصر المباركة التي فتحت ذراعيها منذ الأزل لكل من طلبها ودخلها وعاش فيها أو مرّ أو استقر»، كما ورد في تصريح صحافي.

وأضافت «مصر بدونها لا طعم ولا روح لهذه الدنيا، فهي أم الدنيا، لا يمكن إلا أن نزورها باســـــــتمرار نشحن منها طاقتنا الإيجابية وحبنا للحياة».