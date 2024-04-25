بالصور – أحمد السقا يساند أحمد فهمي في فيلمه الجديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف فريق عمل فيلم “عصابة المكس” للفنان أحمد فهمي عن مفاجأة جديدة في ضيوف الشرف الذين وافقوا على الظهور في الفيلم ليشاركوا نجوم العمل في رحلتهم بين محافظات مصر، وكانت أولى المفاجآت هي موافقة النجم أحمد السقا على الظهور كضيف شرف ضمن الأحداث، وذلك لمساندة صديقه الفنان أحمد فهمي للمرة الثالثة.

وكان السقا قد انتهى بالفعل من تصوير المشاهد التي تجمع بينه وبين أبطال الفيلم أحمد فهمي ولبلبة وروبي وأوس أوس وحاتم صلاح، وذلك في صحراء محافظة الفيوم، وهي ثاني المحافظات المصرية التي تحط فيها “عصابة المكس” رحالها بعد محافظة الإسكندرية.

ويعد فيلم “عصابة المكس” هو اللقاء الثالث الذي يجمع بين السقا وفهمي، حيث كان أول لقاء بينهما عام 2010 حيث ظهر السقا في فيلم “سمير وشهير وبهير”، الذي قدمه أحمد فهمي قبل سنوات بمشاركة زميليه السابقين شيكو وهشام ماجد، كما ظهر فهمي كضيف شرف في الحلقة الأولى في مسلسل “جولة أخيرة” الذي قام ببطولته السقا وعرض في كانون الثاني (يناير) الماضي.

وفي تعليقه الأول على مشاركة السقا له في الفيلم قال فهمي: “سعيد بظهور السقا معنا كضيف شرف ضمن أحداث فيلم “عصابة المكس”، وسعيد بعودة التعاون بينا مرة أخرى، فهو بمثابة صديق وأخ عزيز، كما أنه النجم الوحيد الذي لا يرفض الظهور في أي عمل من أعمال زملائه مهما كان اسم ونجومية البطل وبلا مقابل، ولقد تعلمت منه هذا الأمر”.

فيلم “عصاية المكس” إخراج حسام سليمان في أولى تجاربه الإخراجية بعد أن عمل كمساعد مخرج في العديد من الأعمال السينمائية مع عدد كبير من المخرجين منهم محمد ياسين وهاني خليفة وغيرهم، ومن تأليف كل من رامي على وأمجد الشرقاوي، الفيلم بطولة أحمد فهمي ولبلبة وروبي وأوس أوس وحاتم صلاح مع وجود عدد كبير من ضيوف الشرف.