«السرب».. توثيق لبطولات الجيش المصرى على شاشة السينما

ياسر رشاد - القاهرة - نجحت السينما المصرية فى توثيق إنجازات القوات المسلحة، وقدمت العديد من الأعمال المهمة التى صورت حجم الجهود التى تبذلها القوات الباسلة للحفاظ على الأمن المصرى داخليًا وخارجيًا.

ونحن بصدد الاحتفال بالذكرى الـ42 لتحرير أرض الفيروز سيناء الغالية، يتزامن هذا العام مع عرض فيلم «السرب» المقرر طرحه فى قاعات العرض السينمائى بعد 4 أيام، الذى يعد خطوة جديدة فى تاريخ السينما المصرية تحكى وتوثق لإحدى بطولات القوات المسلحة المصرية التى قامت بها بعد حرب أكتوبر، حيث يوثق جهود القوات الجوية وخططها فى الانتقام لمدنيين مصريين قتلتهم داعش فى درنة على الحدود الليبية.

حيث يحكى الفيلم أحداث 15 فبراير، حيث بثّ تنظيم داعش الإرهابى فيديو لعملية ذبح المصريين الأقباط المختطفين، وأظهرت الصور معاملة مشينة من عناصر التنظيم للأسرى، حيث ساقوهم واحداً واحداً، وأظهرت إحدى الصور تلون مياه البحر بلون الدم، فى استعراض متوقع من التنظيم الدموى لقتل 21 قبطيًا مصريًا ذبحًا فى ليبيا.

وفى اليوم التالى أعلنت القيادة العامة للجيش المصرى فى بيان أن «القوات المسلحة وجهت ضربة جوية ضد أهداف تابعة للتنظيم الإرهابى داعش، وهى التفاصيل الحقيقية التى يرصدها فيلم السرب والذى يحكى قصة حقيقية لم تمض عليها سوى سنوات قليلة، ليتذكر المصريون أحداثها بدقة، كما أن العدو الذى يقدمه «السرب» لا يزال حاضرًا فى سيناء أو متربصًا على حدود مصر الغربية فى ليبيا، ويعرض الفيلم الواقعة فى إطار إنسانى من خلال شخصيات حية وقصص إنسانية لا يقتصر فقط على توثيق الحدث.

الفيلم من بطولة أحمد السقا، وشريف منير، ومحمد دياب، وآسر ياسين، ومحمود عبدالمغنى، ومحمد ممدوح، وأحمد حاتم، ومصطفى فهمى، وعمرو عبدالجليل، وتأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال.

ومن برومو الفيلم وضحت ضخامة الإنتاج وسخاؤه، من حيث مستوى مشاركة سلاح الطيران المصرى فى الفيلم، وتقديم سرب مصرى كامل فى مشاهد الإعلان، والتصوير المتميز ليلًا، وهو ما علق عليه صناع الفيلم بأنها ربما تكون المرة الأولى من حيث المعدات وأماكن التصوير ومسارح العمليات، بالإضافة إلى رفض الاستعانة بالجرافيك، والاهتمام بتقديم مشاهد واقعية.

ونجحت الشركة المتحدة فى تقديم شكل جديد للأعمال الوطنية بعد افتقاد السينما المصرية لتقديم أعمال على مستوى عال إنتاجيًا، بعد آخر فيلم وطنى تم تقديمه فى 2004 وهو فيلم يوم الكرامة، ويأتى عرض فيلم «السرب» بعد خمسة أعوام من إنتاج فيلم «الممر» وهو من الأفلام الحربية ضخمة الميزانية، إذ بلغت تكلفة إنتاجه نحو 100 مليون جنيه مصرى، وحظى بدعم شديد من المؤسسة العسكرية فى الإنتاج، ونجح بشكل كبير فى تقديم كفاح الجيش المصرى ضد العدو الإسرائيلى خلال حرب الاستنزاف، وحقق الفيلم إيرادات جيدة، وعرضته القنوات التلفزيونية فى ذكرى نصر أكتوبر 2019، وشارك فيه عدد كبير من نجوم الفن منهم أحمد عز وأحمد فلوكس وهند صبرى وأياد نصار ومحمد فراج وغيرهم.

ونشر المنتج تامر مرسى عبر صفحته برومو فيلم السرب يقول: «عملنا الاختيار وخافوا منه قمنا عاملين السِّرب وهيخافوا منه، رئيس مصر وعد بالقصاص فأوفى، السرب قريبًا فى دور العرض.

وتابع: «هدية المتحدة للشعب المصرى، المجد للشهداء.. (رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه) مصحوبًا ببرومو فيلم السرب».

وتضمن «البرومو، فى بدايته مقطعاً مصوراً للرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى، فى 15 فبراير 2015، يقول فيها: شعب مصر العظيم، إن مصر تحتفظ لنفسها بحق الرد وبالأسلوب والتوقيت المناسب بالقصاص من هؤلاء القتلة».

وبعرض فيلم «السرب» تسطر السينما المصرية، تاريخًا جديدًا للأعمال الفنية الوطنية التى توثق لإنجازات القوات المسلحة.