مهرجان أسوان لأفلام المرأة يسدل الستار عن فعاليات دورته الثامنة بإعلان الجوائز

ياسر رشاد - القاهرة - أسدل مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، الستار عن فعاليات دورته الثامنة اليوم الخميس 25 أبريل بإعلان لجان تحكيم المهرجان عن الأفلام الفائزة بجوائز هذا العام، حيث شهدت الدورة عرض 76 فيلما من 36 دولة ضمن برامج ومسابقات المهرجان المختلفة.

وبدأ الحفل بالسلام الجمهوري ثم عرض برومو لأبرز فعاليات المهرجان واستعراض الأفلام الفائزة بدورة المهرجان الثامنة.

وشهدت الدورة هذا العام تعاونا كبيرا ومثمرا بين المهرجان والاتحاد الأوروبي في مصر برئاسة السفير كريستيان برجر خلال برنامج الورش ومنتدي نوت وخاصة فيما يخص قضايا المرأة وحقوقها، والمساعدة في تمكين المرأة والمساواة ومحاربة العنف ضد المرأة، ودعم صناع الأفلام من المخرجين والكتاب الذين يعملون على دعم القضايا الاجتماعية ، لأن الأفلام توجه رسائل مهمة عن المرأة وقضاياها ودورها في المجتمع، وكذلك العمل على تمكينها في مناحي متعددة، وشدد الاتحاد الأوروبي علي استمراره في دعم برامج التدريب لصناعة الأفلام ودعم هذه الصناعة.

وكرمت إدارة مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة، السفير كريستيان بيرجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، على جهوده خلال السنوات الماضية للمساعدة في ضمان نجاح المهرجان خاصة وأن الاتحاد الأوروبي يتمتع بتعاون طويل الأمد مع مصر ومهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة ، من خلال برامج ومبادرات مشتركة تمس حياة العديد من النساء المصريات من خلال الحصول على التعليم وفرص العمل والخدمات الاجتماعية والصحية والوصول إلى المناصب القيادية في الحياة العامة والقطاع الخاص.

وقررت لجنة تحكيم الأفلام الطويلة منح جائزة أفضل فيلم لفيلم "بنات ألفة" وهو سيناريو وإخراج كوثر بن هنية وإنتاج مشترك بين 4 دول هي فرنسا وتونس وألمانيا والسعودية.

وحصد جائزة أفضل إخراج المخرجة سارة سوما عن الفيلم الألماني "أرتور وديانا"، وحصد جائزة أفضل سيناريو المخرجة والكاتبة كوثر بن هنية عن فيلم "بنات ألفة"، وذهبت جائزة أفضل تمثيل لبيانكا ديلبرافو وديلفين أسعد وسافيرا موسبرج بطلات فيلم "الجنة تحترق" وهو إنتاج مشترك بين 4 دول هي السويد والدنمارك وفنلندا وإيطاليا، كما فاز بجائزة لجنة التحكيم للفيلم المصري "رسائل الشيخ دراز" سيناريو وإخراج ماجي مرجان.

ورأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة، المونتيرة التونسية كاهنة عطية، وضمت في عضويتها النجمة الفنلندية ألما بويستي، والمخرجة وكاتبة السيناريو البولندية ياجودا شيلز، والمخرجة آيتن أمين.

ومنحت لجنة تحكيم الأفلام القصيرة تنويه خاص للفيلم المصري "شي جابي" وهو سيناريو وإخراج إسلام كمال، وذهبت جائزة لجنة التحكيم للفيلم الأسباني "كولورادو " إخراج ساندرا جايجو وبيلار جوميث، وذهبت أفضل إخراج للمخرجة داليا نمليش عن الفيلم اللبناني "بتتذكري"، وفاز بجائزة أفضل فيلم "مبعوثة الإله" سيناريو وإخراج أمينة ماماني عبدولاي، وهو إنتاج مشترك بين النيجر وبوركينا فاسو ورواندا.

وضمت لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة في عضويتها، النجمة ناهد السباعي، والمخرجة وكاتبة السيناريو التشيكية لوسي كرالوفا، والمخرجة وكاتبة السيناريو ميرفت كمون.

كما حصد جائزة أفضل فيلم مصري فيلم "رحلة 404" إخراج هاني خليفة، سيناريو محمد رجاء، تصوير فوزي درويش، وبطولة منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، محمد علاء، حسن العدل، وإنتاج محمد حفظي وشاهيناز العقاد.

وتشكلت لجنة تحكيم مسابقة الفيلم المصري برئاسة المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي، وتضم في عضويتها النجمة رانيا يوسف، والناقد والكاتب المغربي محمد أشويكة.

وقررت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة منح جائزة خاصة لأفضل فيلم مصري يساهم في الترويج للسياحة المصرية، ويكشف عن جمال الأماكن السياحية والأثرية في مصر، ووسط الأفلام المصرية التي أنتجت مؤخرا ذهبت الجائزة للفيلم المصري "مقسوم".

وذهبت جائزة الاتحاد الأوروبي مناصفة بين الفيلم المصري "رسائل الشيخ دراز" سيناريو وإخراج ماجي مرجان، و"بنات ألفة" وهو سيناريو وإخراج كوثر بن هنية وإنتاج مشترك بين 4 دول هي فرنسا وتونس وألمانيا والسعودية.

ورأس لجنة تحكيم جائزة الاتحاد الأوروبي لأفضل فيلم أورومتوسطي، المخرجة هالة خليل، وضمت في عضويتها المنتجة السعودية المصرية باهو بخش، ومدير التصوير حسين بكر رئيس المركز القومي للسينما، والكاتبة والمنتجة الفلسطينية ليالي بدر والفنان الفنلندي شيروان حاجي.

ومنحت لجنة تحكيم جائزة أفلام ذات أثر جائزة أفضل فيلم لفيلم "قلتلك" إخراج ملك الصياد وهو إنتاج مصري أمريكي ألماني، كما فاز بجائزة لجنة التحكيم فيلم "نور عيني" إخراج مهند دياب، وهو إنتاج مشترك بين مصر وهولندا، ومنحت لجنة التحكيم جائزة أفضل فكرة لفيلم "نهار داخلي" إخراج رفيق جوزيف.

وضمت لجنة تحكيم مسابقة أفلام ذات أثر في عضويتها، الكاتبة د. داليا بسيوني، واللبنانية "دوريس سابا" المديرة التنفيذية لمجتمع بيروت السينمائي، والدكتور سمير شاهين أستاذ ورئيس قسم الديكور السابق بكلية الفنون الجميلة.

وفاز بالجائزة الأولى في مسابقة أفلام الورش فيلم "بعث" تأليف وإخراج محمد ربيع، وفاز بالجائزة الثانية فيلم "العجلة" تأليف وإخراج صفاء متولي، وفاز بالجائزة الثالثة فيلم "تعيش انت" تأليف وإخراج محمود حمدي.

ومنحت اللجنة تنويه خاص لفيلم "الغناية" إخراج رندا ضياء وفيلم "سيرة الدروب" إخراج عمرو مصطفى، وفيلم "نور العزلة" تأليف وإخراج مريم عبدالغفار كما منحت تنويه خاص للممثل خالد عطاالله عن أداءه في أفلام الورش.

وشارك في لجنة تحكيم مسابقة أفلام الورش، الممثلة السودانية إيمان يوسف، والنجمة راندا البحيري، والفنان التشكيلي العراقي عماد منصور.

وقامت إدارة المهرجان هذا العام بتكريم النجمة هند صبري والنجمة غادة عادل والنجمة الفنلندية ألما بويستي والدكتورة مني الصبان والمونتيرة التونسية كاهنة عطية والدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان، ونظم المهرجان قسما خاصا للأفلام التونسية القصيرة ضم 5 أفلام ، وهي: "شيطانة"، "نضال قيقة" ، "إخوان"، "رنيم"، و"مش معروف".

وشارك بمسابقة الأفلام الطويلة 10 أفلام، هي: "بنات ألفة" ، "رسائل الشيخ دراز" ، "بعد الأمطار الغزيرة" ، "ألمانيا" ، "أحلام أندرو" ، "أرتور وديانا" ،"كواليس" ، "خطوط النمر" ، "الجنة تحترق" ،"وودلاند" .

فيما شهدت مسابقة الفيلم القصير مشاركة 20 فيلماً وهي: "600 جرام"، "أبيي" ، "تحت أقدام أم" ، "شي جابي" ، "بيني وبينك"، "كولورادو"، "مبعوثة السماء"، "راحة أبدية"، "ما دمت تحبني، ارحل"، "حب جليدي"، "مثل صفرة المرض"، "أنا وعيدروس"، "صيف متأخر" ،"حُطام"، "جلد بُني"، "لون البشرة" ، "بتتذكري"، "زومبي قريبًا جدًا"، "سوزان"، "خذيني إلى البيت".

كما نظم المهرجان مسابقة للفيلم المصري تنافس فيها 4 أفلام، هي "رحلة 404" وفيلم "ليلة العيد" وفيلم "رسائل الشيخ دراز"، و"مقسوم".

وأقام المهرجان مسابقة بعنوان "أفلام ذات أثر" بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي تنافس على جوائزها 10 أفلام، هي: "نور عيني"، "تعليم الكبار"، "فصلة"، "نهار داخلي"، "قلتلك"، "مجرد رقم"، "زوجتي الحبيبة جيهان"، "نوارة"، "ضحكة سعاد"، "امرأة المباراة".

وتضمن برنامج الورش التي أقامها المهرجان 11 فيلماً ما بين روائي ووثائقي من إبداع فتيات أسوان وشبابها، كما احتفي هذا العام بالسينما الفلسطينية بعرض 6 أفلام فلسطينية تعبر عن واقع المرأة الفلسطينية ونظم أيضا برنامج خاص للسينما السودانية يضم 5 أفلام قصيرة وواصل المهرجان تنظيم برنامج سينما الأطفال بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وضم 6 أفلام للأطفال.

وعقدت الدورة الثامنة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة برعاية وزارتي الثقافة، والسياحة، والمجلس القومي للمرأة، ومحافظة أسوان، وهيئة تنشيط السياحة، وشركة مصر للطيران، وبشراكة وزارة التضامن الاجتماعي، والاتحاد الأوروبي، وهيئة دروسوس، ومؤسسة آكت، ورد ستار، ونقابة السينمائيين، والمركز القومي للسينما.