أحمد فهمي يتلّقى دعمًا من أحمد السقا… ما القصّة؟

يشارك الممثل المصري، أحمد السقا، كضيف شرف في فيلم “عصابة المكس” الذي يلعب بطولته الممثل أحمد فهمي والمقرّر عرضه في عيد الأضحى المبارك.

بهذه المناسبة، شارك “فهمي” عبر حسابه على انستغرام صورة جمعته بـ “السقا” في كواليس تصوير الفيلم، إضافة الى صورة قديمة تعود الى بداياته الفنية، حيث شاركه “السقا” كضيف شرف أيضاً في أحد أعماله وعلّق: “كلمة شقيقي الكبير ليست من فراغ، تدعمني من بداية مشواري حتى الآن. كلمة شكرًا لك ليست كافية، (يا بخت من صَديقه السقا)”.

من جهته، علّق أحمد السقا على منشور “فهمي” بالقول: “صديقي وأخي وحبيبي الله يكرمك ويكتب لك النجاح دائمًا”.

نذكر ان أحمد السقا وأحمد فهمي لم يلتقيا سابقاً في بطولة عمل واحد، لكنهما تشاركا كـ ضيوف شرف في عدة أعمال منها فيلم “سمير وشهير وبهير” ومسلسل “جولة أخيرة”.

نذكر ان فيلم “عصابة المكس” يستضيف العديد من الممثلين كضيوف شرف، حيث سيلتقي هؤلاء النجوم بالعصابة خلال رحلتها ضمن المحافظات المصرية.

الفيلم إخراج حسام سليمان تأليف رامي علي وأمجد الشرقاوي، بطولة أحمد فهمي، لبلبة، روبي، أوس أوس، حاتم صلاح وغيرهم.

نذكر ان أحدث اعمال احمد السقا مسلسل “العتاولة” الذي عُرض خلال شهر رمضان الفائت، وشارك في بطولته أيضًا زينة، باسم سمرة، طارق لطفي وغيرهم والمسلسل من تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى وانتاج صبّاح أخوان.