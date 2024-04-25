محكمة الجنايات الكويتية تصدر حكم بحبس الإعلامية حليمة بولند لمدة عامين.. والكشف عن التهمة الموجهة إليها

أصدرت محكمة الجنايات الكويتية حكمًا بحبس الإعلامية حليمة بولند لمدة عامين مع الشغل والنفاذ وغرامة ألفي دينار كويتي، وذلك بتهمة التحريض على الفسق والفجور.

وكانت المحكمة قد وجهت إلى بولند تهمة التحريض على الفسق والفجور وإساءة استخدام الهاتف، وذلك بناءً على صور ومقاطع فيديو نشرتها على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقدم المدعي في القضية شكوى ضد بولند، مدعيًا أنها حرضته على الفسق والفجور من خلال صورها ومقاطع الفيديو الخاصة بها.

في المقابل، ادعت بولند أن المدعي أساء إليها بالسب، وقدمت شكوى ضده بتهمة السب وإساءة استخدام الهاتف.

وبعد النظر في القضية، أصدرت المحكمة حكمها بحبس بولند لمدة عامين مع الشغل والنفاذ وغرامة ألفي دينار كويتي، مع إدانة المدعي بتهمة السب وإحالته إلى محكمة الجنح.

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