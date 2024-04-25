باريش أردوتش يصدم جمهوره بوصف زوجته خلال حدث ضخم

دافع الممثل التركي، باريش أردوتش، عن زوجته الممثلة الكوميدية غوبسي أوزاي، وذلك بعدما تفاجأ بسؤال غير متوقّع من صحفي خلال حدث اطلاق نجم “حب للإيجار” اعلانًا جديدًا لصالح إحدى الماركات التركية.

وردًا على سؤال أن غوبسي أوزاي هي أكثر شخص يرى سلبيات باريش أردوتش بسبب وسامته الفائضة ومعاناتها مع المعجبات، اجاب الأخير بشكل سريع أنه من الأساس يعيش مع أجمل امرأة في العالم.

على صعيد الأعمال، يستعد باريش أردوتش لتصوير فيلم جديد بعنوان “حب آخر”، يجسّد فيه شخصيّة رجل أعمال. وهو من النوع الدرامي الرومانسي من انتاج O3 Medya وكتابة جيلان ناز بايلان التي حقق فيلمها الأول (مروة كولت) نجاحًا كبيرًا في تركيا على منصّة نتفلكس.

ولا زال العمل مستمراً على اختيار شريكة باريش لدور البطولة في الفيلم الذي سينطلق تصويره خلال فصل الصيف القادم ليعرض لاحقًا على منصّة رقمية.

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نذكر ان باريش أردوتش وغوبسي أوزاي رُزقا بأول مولودة لهما وأطلقا عليها اسم “جان آسيا”.

يحظى باريش أردوتش بشعبية كبيرة حيث تألق في شخصية السلطان الب ارسلان في المسلسل التاريخي “الب ارسلان” كما حقق نجاحاً كبيراً في العالم العربي بعد عرض مسلسل “حب للإيجار” ومسلسل “الغراب”.