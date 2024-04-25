الإعدام لمطرب الراب الإيراني توماج صالحي بسبب تأييده احتجاجات "مهسا أميني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

أعلنت إحدى المحاكم الإيرانية حكمها ضد مغني الراب الإيراني الشهير توماج صالحي بالإعدام بسبب دعمه لحركة الاحتجاجات التي اندلعت في 2022 على خلفية وفاة مهسا أميني بعد أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لعدم التزامها بارتداء الحجاب بشكل المحدد.

واتهمته المحكمة بالتحريض على الفتنة والتآمر والدعاية ضد النظام والدعوة لأعمال شغب.

وقام عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بدعم مغني الراب الإيراني عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي مطالبين بالإفراج عنه وتوقف السلطات الإيرانية عن التعنت وملاحقة العديد من الشباب بسبب آرائهم السياسية.

كانت السلطات الإيرانية اعتقلت مهسا في سبتمبر 2022، وتم الإعلان عن وفاتها بعد يومين فقط من اعتقالها.

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