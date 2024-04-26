35 صورة من حفل ماجدة الرومي في قصر عابدين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تألقت المطربة اللبنانية الكبيرة ماجدة الرومي مساء اليوم الخميس، في حفل غنائي ضخم أقيم ساحة في قصر عابدين التاريخي، وسط حضور كبير.

قدمت ماجدة باقة من أشهر وأجمل أغانيها القديمة التي حققت نجاحا كبيرا على مدار مشوارها الفني، إلى جانب عدد من أغانيها الجديدة، وقاد الحفل المايسترو الكبير نادر عباسي.

وشهد الحفل حضور ما يقرب من ألف شخص، بينهم وزراء ومسؤولين وإعلاميين وشخصيات عامة ومستثمرين: الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الكاتب الصحفي والإعلامي مجدي الجلاد رئيس تحرير مجموعة أونا نيوز، الإعلامية لميس الحديدي، الكاتب الصحفي عماد الدين حسين.

وأقامت الحفل شركة "ميدار" لاطلاق مدينة "مدى" التي تعتبر أكبر مدينة ترفيه سكانية في المستقبل سيتي، على مساحة 5 آلاف و800 فدان.