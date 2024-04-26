ماهو الاسم الحقيقي لمؤدي المهرجانات عنبة؟

كتب امير فتحي في الجمعة 26 أبريل 2024 03:49 صباحاً - طلة مبهجة، وأداء لافت للأنظار فور ظهوره على الشاشة، تمتع بحس غنائي مميز، إلى جانب براعته في التمثيل، ليقدم مؤدي المهرجانات وشهرته «عنبة» دورًا مختلفًا في «مسلسل عتبات البهجة»، خلال الموسم الرمضاني 2024.

مؤدي المهرجانات عنبة

نستعرض في السطور التالية بعض المعلومات عن مؤدي المهرجانات مصطفى عنبة بعد مشاركته في مسلسل عتبات البهجة، وذلك وفقًا لحساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

معلومات عن مؤدي المهرجانات عنبة بعد مشاركته في عتبات البهجة

شارك «عنبة» عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»، صورة جمعته مع الفنانة جومانا مراد، معلقًا: «تيتا ونعناعة»، ليعلن بذلك مشاركته في مسلسل عتبات البهجة، إلى جانب نشره صورة جمعته مع الفنان يحيى الفخراني معلقًا عليها: «أهل البهجة».

من هو مؤدي المهرجانات عنبة؟

اسمه مصطفى عنبة .

. شهرته عنبة.

مؤدي مهرجانات.

مصري الجنسية.

ولد في 28 سبتمبر 1995.

من مواليد محافظة القليوبية.

برع في مجال التمثيل وأول ظهور له كان مع الفنانة يسرا، في الموسم الرمضاني الماضي، عبر مسلسل 1000 حمد الله على السلامة.

مسلسل عتبات البهجة

تدور أحداث مسلسل عتبات البهجة المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني 2024، حول يوتيوبر يسعى إلى نشر محتوى إيجابي مليء بالتفاؤل عبر قناته على «يوتيوب»، ويسلط الضوء من خلاله على الحياة الأسرية ومشاكلها، ويعتمد في حلها بشكل أساسي على التنمية البشرية، ويطرح خلاله رسائل عن السعادة والطاقة الإيجابية.

أبطال مسلسل عتبات البهجة

مسلسل عتبات البهجة بطولة نخبة كبيرة من نجوم الفن والدراما، على رأسهم الفنان يحيى الفخراني بعد غيابه عده سنوات عن الدراما الرمضانية، إلى جانب عدد من النجوم منهم جومانا مراد، هنادي مهنا، صلاح عبدالله، خالد شباط، ليل عز العرب، وفاء صادق، علاء زينهم، والمسلسل سيناريو وحوار الدكتور مدحت العدل، وإخراج مجدي أبو عميرة.

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