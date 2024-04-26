هكذا احتفل كريم فهمي بعيد ميلاد هشام ماجد

محمد اسماعيل - القاهرة - شارك الفنان كريم فهمي، متابعيه عبر السوشيال ميديا، احتفاله بعيد ميلاد صديقه الفنان هشام ماجد.

وكتب كريم، عبر "ستوري" حسابه على إنستجرام: "هشام ماجد.. أخويا اللذيذ الناجح أوي ..كل سنة وأنت طيب".

ويعد هشام ماجد من مواليد 26 أبريل عام 1980 وتخرج في كلية الهندسة بجامعة القاهرة، وكون في فترة الجامعة مع أصدقائه فرقة عرفت باسم (تمر هندي للإنتاج الفني)، وقدموا أفلاما سخرت من الأفلام المصرية الشهيرة، كان أنجحها فيلم "رجال لا تعرف المستحيل".

ولفتت الفكرة نظر المنتج محمد حفظي الذي كان وقتها يتجه للإنتاج، وبالفعل أنتج لهم مسلسل "أفيش وتشبيه" الذي قدم في كل حلقة صورة ساخرة لأحد كلاسيكيات السينما المصرية، ثم أنتج لهم بعدها فيلم "ورقة شفرة"، وشارك في أعمال عدة منها "الرجل العناب، الحرب العالمية الثالثة، اللعبة بجزئيه".

ويعرض لـ هشام ماجد حاليا بدور العرض السينمائي فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" ويشاركه البطولة هنا الزاهد، محمد ثروت، بيومي فؤاد، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم غادة إبراهيم وطه دسوقي، إخراج أحمد الجندي.