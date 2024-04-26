ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية هدى المفتي متابعيها عبر حسابها الرسمي، مجموعة صور لها من دبي.

وتالقت هدى بفستان أخضر قصير من نوع الفيسكوز "viscose"، يبلغ سعره 2.350 دولار.

وانتعلت هدى حذاء باللون الأسود، بكعب عال يصل سعره إلى 490 دولار، وأكملت إطلالتها بحقيبة باللون الأخضر، مصنوعة من نخل "الرافية"، يبلغ سعرها 1250 دولار.

ومن الناحية الجمالية اختارت هدى تسريحة شعر بسيطة، إذ تركت شعرها الأسود منسدلا على كتفيها مع تموجات بسيطة، واعتمدت مكياجاً ناعماً يرتكز على الألوان الهادئة، أبرز ملامحها الجميلة.

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور- هدى المفتي تتألق بفستان أخضر قصير.. إليكم ثمن إطلالتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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