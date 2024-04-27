سميرة أحمد تبكي في برنامج بالخط العريض وتوجه رسالة لشقيقتها

محمد اسماعيل - القاهرة - عرض برنامج "بالخط العريض" تقديم الإعلامية إيمان أبو طالب الحلقة الثانية للفنانة القديرة سميرة أحمد والتي تستكمل خلالها الحديث عن ذكرياتها وتعاونها مع أبرز نجوم الزمن الجميل، وتعرض الحلقة الثانية يوم الجمعة المقبلة على قناة "الحياة".

وتطرقت "سميرة" عن غيابها من الساحة الفنية خلال الفترة الأخيرة، وعن كواليس تعاونها مع عدد من ألمع نجوم الزمن الجميل، إلى جانب العديد من التفاصيل الخاصة بحياتها الشخصية وكواليس كشفت عنها لأول مرة.

وقالت الفنانة الكبيرة سميرة أحمد خلال اللقاء إن شخصيتها تشبه شخصيتها في العمل الدرامي "ماما في القسم" من حيث الجدية والصرامة.

‏‎واسترجعت سميرة أحمد ذكرياتنا مع شقيقتها "خيرية أحمد" وبكت بالدموع على فراقها وقالت: "أفتقد شقيقتي خيرية أحمد، أنا حاليا عندي صداقات بحاول أعوض بيها غياب خيرية عني".

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