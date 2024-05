شكرا لقرائتكم خبر عن ما أثر تجربة نظام الفصول الثلاثة على التعليم؟.. "البنيان" يجيب والان نبدء بالتفاصيل

الفصول الدراسية الثلاثة

قال وزير التعليم يوسف البنيان، خلال حضوره بمجلس الشورى، اليوم، أن هناك تحوّل كبير في أداء التعليم في المملكة، إذ انتقلت الوزارة من كونها مشغل إلى دورها التنظيمي، بعد صدور الموافقة الكريمة على الهيكل والدليل التنظيمي الجديد؛ لتصبح المنظومة التعليمية أكثر مرونة وسرعة وتعزّز العمل الجماعي التكاملي. وأوضح أن الوزارة حريصة أن يكون للمعلم رؤية مستقبلية واضحة، فمستوى التعليم يرتقي بارتقاء مستوى المعلم فهو الركيزة لتطوير التعليم، والإسهام في بناء جيل منافس عالمياً بما يملكه من مهارات وقدرات تدريبية وتدريسية عالية.وطرحت عضو المجلس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي تساؤلاً يهم عدداً من المواطنين، عن أثر نظام الفصول الثلاثة على التعليم العام وماذا تم بشأن التجربة؟وأجاب وزير التعليم بأن الوزارة تعمل على تقييم تجربة الفصول الدراسية الثلاثة وفق أسس علمية تربوية بالشراكة مع المعلمين والمعلمات والأسرة والجهات ذات العلاقة وستعلن الوزارة نتيجة هذه الدراسة بعد الانتهاء منها.