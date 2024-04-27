تركي آل الشيخ يكشف عن برنامج "مصنع الكوميديا" لتقديم المواهب السعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية عن كواليس برنامج المواهب والمسابقات السعودي "مصنع الكوميديا" والذي يقدم من خلاله عدد من المواهب الكوميدية السعودية وذلك عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي منها تطبيق "X".

ونشر "تركي" مقطع فيديو من استعدادات وتحضيرات القائمين على البرنامج وعلق: "مصنع الكوميديا وبقيادة الممثل حسن البلام يكتشف المواهب السعودية لينطلق مع المواهب لبناء مسرحيات كوميدية سعودية".

وأوضح الفيديو العديد من كواليس البرنامج ولجنة تحكيمها برئاسة الفنان السعودي حسن البلام رفقة هاني النصار، وخالد أمين.

وظهر "البلام" وهو يتحدث عن الهدف وراء برنامج "مصنع الكوميديا" وكونه خطوة من أجل إظهار العديد من المواهب السعودية الشابة من خلال عدد من الأعمال المسرحية الكوميدية التي سيتم تقديمها خلال الفترة المقبلة.

وعن برنامج مصنع الكوميديا" قال "البلام": "هيئة الترفيه مشكورة متمثلة في معالي المستشار تركي آل الشيخ هذا الدعم لأولادنا في المملكة العربية السعودية ونحط إيدنا في إيدين بعض لإنشاء مسرح جماهيري سعودي وتعبنا ده يروح ويكون راحة لنا ان شاء الله لما نصدر أول مسرحية من إنتاج شركة صلة تحت رعاية هيئة الترفيه ودعم معالي المستشار تركي ال الشيخ وان شاء الله أكون معاهم على خشبة المسرح وننطلق من خلال المملكة العربية السعودية".

واستكمل: "المشتركين حلوين اختارنا اللي عاوزينه، أخدنا المواهب وشوفنا طاقات جميلة واحنا هننتج لهم وهيكونوا معانا خلال 5 سنوات، وهننتج لهم كل سنة مسرحية ونخليهم يشاركون في مسرحيات وإن شاء الله يكسبوا جماهير من خلال المسرحيات اللي بيشاركوا فيها سواء مع أخوهم حسن البلام أو المسرحيات في موسم الرياض وشكرًا لكل من ساهم الترتيب والتنسيق وان شاء الله نثري الساحة الفنية الخليجية".

اقرأ أيضا:

"الأراجوز" يخطف الأضواء على السجادة الحمراء بافتتاح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

بناء على طلب الجمهور.. "الحياة" تعيد إذاعة حفل أنغام وتامر حسني