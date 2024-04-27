أنغام تتألق بفستان أزرق لامع.. إليكم كم بلغ سعره

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة المصرية أنغام متابعيها، صورا جديدة لأحدث إطلالاتها في حفلها الأخير في مصر.

وخطفت أنغام الأنظار بإطلالتها اللامعة، إذ ارتدت فستان لامع طويل باللون الازرق من توقيع المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب، ويصل سعره إلى 8125 دولار.

يتيميز الفستان بقماشه اللامع، وبخصره المحدد بحزام رفيع، كما جاء الفستان بصيحة الكتف الواحد المكشوف، أما الكتف الآخر فجاء بكم طويل، ومقرون بوشاح من نفس القماش، يصل إلى الأرض.

وتزينت أنغام بمجوهرات بسيطة من الألماس، إذ اختارت أقراط ماسية طويلة، وسوار وخواتم بسيطة.

ومن الناحية الجمالية، تركت بلقيس شعرها منسدلا على كتفيها مع تموجات بسيطة، وطبقت مكياجا ناعما يرتكز على الألوان البرونزية، التي أبرزت ملامحها الجميلة.



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