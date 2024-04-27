حكيم وروبي يستعدان لإحياء حفلًا غنائيًا بنادي وادي دجلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد نجم الغناء الشعبي حكيم، والنجمة روبي، لإحياء حفلاً غنائياً يوم 9 مايو المقبل، بنادي وادي دجلة، ضمن سلسلة أعياد الربيع.

ولم تعلن الشركة المنظمة عن موعد طرح تذاكر حفل حكيم وروبي، المرتقب يوم 9 مايو، حتى الآن.

حكيم

حكيم "الموضة السنة دي"

وفي بداية العام، طرح المطرب الشعبي حكيم أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "الموضة السنة دي"، وذلك بعد نجاح أغنية "واحد بس" التي طرحها قبل 4 أشهر.

ونشر حكيم على حسابه الرسمي على "إنستجرام" مقطع فيديو من أغنيته الجديدة، معلقًا: "خلصت خلاص الجدعنة ومبقتش موضة.. دلوقتي غل ونفسنة على نية سودة".

روبي

آخر أعمال روبي

وطرحت الفنانة روبي، أحدث أغانيها، بعنوان "لو يرجع"، وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب"، بمناسبة عيد الحب، الذي وافق يوم 14 فبراير.

الأغنية من كلمات عليم، وألحان عمرو الشاذلي، ومن توزيع هشام البنا.

3 ساعات متواصلة

حققت روبي نجاحا كبيرا بأحدث أغانيها “3 ساعات متواصلة” التي أطلقتها مؤخرا عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

الأغنية الجديدة حققت ما يقرب من مليون ونصف المليون مشاهدة خلال أيام معدودة، وتصدرت التريند الأول في مصر على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".

روبي

كلمات أغنية روبي الجديدة "3 ساعات متواصلة"

أغنية 3 ساعات متواصلة لروبي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع توما، وتقول كلماتها: ما تيجي حبة نستخبى من البشر من السواد اللي انتشر.. من العزول اللي مزاولنا وياما في أمورنا اتحشر

ما تيجي حبة نستريح من العناء نطفى نار الاشتياء عندما يأتي المساء يوحشني نورك يا قمر

تعالى نفصل فاصلة 3 ساعات متواصلة.. تعالى نفصل فاصلة 3 ساعات متواصلة

أول ساعة هرسيك تاني ساعة هسرح بيك تالت ساعة هوديك وهلف العالم بيك

وعلى عيني يا ولا على عيني يا ولا على عيني يا ولا بس مكسوفة

على عيني يا ولا على عيني يا ولا على عيني يا ولا عليك ملهوفة

ما تيجي سنة وأجي سنه نصطفي المشاكل تختفي كل ليلة بشمعدان العمر شمعة بتنطفى

يلا بينا نخلع من الهموم الضيقة محبوسين ليه في شرنقه

ماله بحر إسكندرية ماله بحر الغردقة

تعالى نفصل فاصلة 3 ساعات متواصلة .. تعالى نفصل فاصلة 3 ساعات متواصلة

أول ساعة هروقك تاني ساعة هشوقك تالت ساعة هدوقك إزاي قلبي بيعشقك

على عيني يا ولا على عيني يا ولا على عيني يا ولا ياولا ياولا

على عيني يا ولا على عيني يا ولا على عيني

تعالى نفصل فاصلة 3 ساعات متواصلة .. تعالى نفصل فاصلة 3 ساعات متواصلة.