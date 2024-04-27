مصطفى قمر يحتفل بافتتاح فرع جديد من مطعمه بحضور نجوم الفن والغناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

احتفل الفنان مصطفى قمر بافتتاح فرع جديد لمطعمه بوصلة دهشور في الشيخ زايد وسط حضور عدد من نجوم الفن والغناء الذين حرصوا على التواجد لتهنئته

وكان من أبرز المتواجدين الفنان هشام عباس، الفنان حميد الشاعري، الفنان علي الحجار، الفنانة بسمة، المخرج علي إدريس، وحرصوا على التقاط عدد من الصور التذكارية.

وكان الظهور الأخير للفنان مصطفى قمر بحفل زفاف عبد الرحمن نجل الفنان محمد فؤاد وسط حضور عدد كبير من نجوم الغناء على رأسهم النجم عمرو دياب.

وكشف الفنان علي الحجار عن مشاركة الفنان مصطفى قمر بالحفل الثاني لمشروع "100 سنة غنا" والمقرر إقامته يوم الأحد الموافق 28 أبريل الجاري في دار الأوبرا المصرية.

يذكر أن أخر مشاركات الفنان مصطفى قمر الفنية كانت بفيلم "أولاد حريم كريم" وعرض خلال العام الماضي.

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